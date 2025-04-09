Gıda sahtekarları tek tek tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesi büyük yankı uyandırdı. İfşa listesinde ünlü börek zincirlerinde sakatat ve tek tırnaklı et kullanıldığı ortaya çıktı. Ünlü Sarıyer Börekçisi’nin de dahil olduğu birçok işletmede şok edici tespitlere rastlandı. İşte detaylar…

1 /9 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı son ifşa listesi, gıda sektöründeki skandalları bir kez daha gözler önüne serdi.

2 /9 Listede yer alan birçok börekçi zincirinde, börek iç harçlarında sakatat ve tek tırnaklı et kullanımına rastlandığı açıklandı.



3 /9 Özellikle Sarıyer Börekçisi’nin bazı şubelerinde yapılan kontrollerde, tüketicilerin bilgisi dışında sakatat ve tek tırnaklı hayvan etleri kullanıldığı tespit edildi.

4 /9 Hangi Şubeler Listede? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede öne çıkan isimler:



5 /9 Meşhur Sarıyer Börekçisi – Mehmet Türkeş (Kağıthane / İstanbul): Kıymalı börekte sakatat (taşlık) ve tek tırnaklı et tespiti.



6 /9 Sarıyer Börekçisi – Musa Karabudak (Sultangazi / İstanbul): Kıymalı börek harcında sakatat (taşlık) tespiti.



7 /9 Meşhur Sarıyer Börekçisi – Menaz Un Mamulleri İmalat ve Pazarlama Ltd. Şti. (Kağıthane / İstanbul): Çiğ börek harcında kanatlı eti ve sakatat tespiti.

Lütuf Hazır Yemek Gıda – Eminönü Sarıyer Börekçisi (Fatih / İstanbul): Kıymalı iç harçta sakatat tespiti.

Aysima Börek – Hülya Kaya (Muratpaşa / Antalya): Dana etli kıymalı börek harcında sakatat tespiti.







8 /9 Bu işletmelerde yapılan analizlerde, ürünlerin etiketlerinde belirtilmeyen içeriklerin bulunduğu ve tüketici haklarının ihlal edildiği vurgulandı.