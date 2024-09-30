Meteoroloji uyardı: 12 ilde 'sarı' alarm! Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin'in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan 12 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

1 /11 Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin'in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 /11 Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 /11 Rüzgârın; Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 /11 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

5 /11 Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

6 /11 12 ile sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden 12 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Yalova, Zonguldak.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



7 /11 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Ankara: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 27 derece





8 /11 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece

9 /11 Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 25 derece

10 /11 Samsun: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 28 derece Trabzon: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece