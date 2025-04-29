Meteorolojinin son tahminlerine göre, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca sarı kodlu uyarı yapılan 13 kentte kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
13 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
Meteorolojiden 13 kentte kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
- Sarı kodlu uyarı nedir?
- Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.