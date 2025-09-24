Yeni Şafak
Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:3424/09/2025, Çarşamba
Güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek ve İstanbul'da sağanak etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin" diyerek uyarılarda bulundu. Soğuk hava Cuma gününden itibaren etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri açıkladı. Yapılan tahminlere göre sonbahar havası artık iyiden iyiye kendini hissettirecek.


Montlarınızı çıkarın, üşümeye hazır olun!


Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkarın' dedi.


Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok.

Cuma dan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C.

29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti.

Cuma ve pazar gününe dikkat dikkat


Meteoroloji tarih vererek uyardı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Cuma ve Pazar günleri Megakent'e yağmur geliyor ve hava sıcaklığında da 6 derecelik düşüş bekleniyor.

25 Eylül Perşembe günü hava nasıl olacak?


Perşembe günü yağış beklenen iller: Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Rize


26 Eylül Cuma günü hava nasıl olacak?


Cuma günü yağış beklenen iller: Kırklareli Kocaeli, İstanbul, Yalova, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars

27 Eylül Cumartesi günü hava nasıl olacak?


Cumartesi günü yağış beklenen iller: Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars


28 Eylül Pazar günü hava nasıl olacak?


Pazar günü yağış beklenen iller: Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Isparta, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Bursa 

