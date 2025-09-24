Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok.

Cuma dan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C.

29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti.