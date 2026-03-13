Muş-Bingöl karayolunda SUV tipi araç keçi sürüsüne çarptı: 10 hayvan telef oldu

Muş-Bingöl karayolunda SUV tipi aracın keçi sürüsüne çarptığı kazada 10 hayvan telef oldu.
Muş-Bingöl karayolunda Konukbekler beldesi mevkiinde, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan keçi sürüsüne SUV tipi aracın çarpması sonucu 10 keçi telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada telef keçiler ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol geçici süreyle trafiğe kapandı. Yolun temizlenmesinin ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.