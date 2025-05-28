



"VEFAT EDEN KİŞİLER ADINA BİLE HESAP AÇIYORLAR"





Ankara Barosu Avukatlarından Avukat Umur Yıldırım:





"Vatandaşları kurs başvurusu, iş başvurusu vb. bahanelerle arayan dolandırıcılar, bu yolla kimlik bilgilerini elde ettikleri kişiler adına papara gibi elektronik uygulamalarda hesapları açarak dolandırıcılık gibi suçlara karışıyor. Açılan papara hesaplarına para giriş çıkışları elbette suça konu olabiliyor. Bunun sonucunda da, aslında hiçbir şeyden haberdar olmayan hesap sahipleri dolandırıcılık dosyalarında şüpheli konumuna düşüyor. Dolandırıcılar, vefat etmiş kişiler adına bile papara üzerinden hesap açabiliyor. Ayrıca işlenen suçun papara vasıtasıyla işlenmesi dolandırıcılık suçunun nitelikli haline vücut vermektedir. Papara; dolandırıcılık suçunun yanı sıra kara para aklama, yasadışı bahis oynama gibi pek çok farklı suçun da kolaylıkla işlenmesinde kullanılan elektronik para hesabıdır. Bu hesaplarda milyonları bulan yüksek meblağlı işlemler yapılmakta ve gerçek suçluların hiçbir bilgileri suçun işlenişi aşamasında ortaya çıkmamaktadır. Tüm bu sebeplerle, elektronik banka uygulaması Papara'ya "Yasa dışı bahis", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında soruşturması başlatıldı. Esasında adli soruşturma kapsamında paparanın bu durumu bildiği, fakat önlem almadığı ve menfaat temin ettiği üstünde duruluyor."







