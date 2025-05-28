Papara soruşturmasında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Papara üzerinden yürütülen yasa dışı para trafiği, adeta bir kara para aklama ağına dönüştü. 26 binden fazla hesapla ilişkilendirilen çeteye yönelik soruşturmada, neredeyse 13 milyar liralık suç gelirinin izine ulaşılırken en çarpıcı detaylardan biri ise açılan hesapların bir kısmının vefat etmiş kişiler adına düzenlenmiş olması...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyoda, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis para trafiğine önayak olduğu ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.
Papara'da açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Hesaplar üzerinden tam 12 milyar 879 milyon liralık suç gelirini akladığı tespit edildi. Yasadışı gelirlerin, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve bu suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü iş birliği içinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli hakkında "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından işlem başlatıldı.
SABAH'ta yer alan habere göre; soruşturma çerçevesinde Papara Holding A.Ş. başta olmak üzere, şüphelilere ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el koyma kararı verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yaptığı açıklamada, TMSF’nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Açıklamada, “Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
KIRMIZI YALIYI 200 MİLYONA ALMIŞTI
Gözaltına alınan Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalıyı satın almasıyla gündeme gelmişti.
Boğaz'da kırmızı rengiyle dikkat çeken Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 2023 yılında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon TL'ye satın almıştı.
PAPARA NEDİR?
Özellikle dijital cüzdan özelliğiyle genç kullanıcılar arasında yaygın olan Papara, 7/24 anlık para transferi imkânı sunuyor ancak bir banka değil.
İLLEGAL PARA TRANSFERİ
Avukat Umur Yıldırım, dolandırıcıların kimlik bilgilerini elde ettikleri kişiler adına Papara gibi elektronik uygulamalarda hesap açarak illegal işlerde kullanabildiğine dikkat çekerek, "Açılan hesaplara para giriş çıkışları suça konu olabiliyor. Hesabı olduğundan bile habersiz olan hesap sahipleri şüpheli konumuna düşebiliyor" dedi.
"VEFAT EDEN KİŞİLER ADINA BİLE HESAP AÇIYORLAR"
Ankara Barosu Avukatlarından Avukat Umur Yıldırım:
"Vatandaşları kurs başvurusu, iş başvurusu vb. bahanelerle arayan dolandırıcılar, bu yolla kimlik bilgilerini elde ettikleri kişiler adına papara gibi elektronik uygulamalarda hesapları açarak dolandırıcılık gibi suçlara karışıyor. Açılan papara hesaplarına para giriş çıkışları elbette suça konu olabiliyor. Bunun sonucunda da, aslında hiçbir şeyden haberdar olmayan hesap sahipleri dolandırıcılık dosyalarında şüpheli konumuna düşüyor. Dolandırıcılar, vefat etmiş kişiler adına bile papara üzerinden hesap açabiliyor. Ayrıca işlenen suçun papara vasıtasıyla işlenmesi dolandırıcılık suçunun nitelikli haline vücut vermektedir. Papara; dolandırıcılık suçunun yanı sıra kara para aklama, yasadışı bahis oynama gibi pek çok farklı suçun da kolaylıkla işlenmesinde kullanılan elektronik para hesabıdır. Bu hesaplarda milyonları bulan yüksek meblağlı işlemler yapılmakta ve gerçek suçluların hiçbir bilgileri suçun işlenişi aşamasında ortaya çıkmamaktadır. Tüm bu sebeplerle, elektronik banka uygulaması Papara'ya "Yasa dışı bahis", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında soruşturması başlatıldı. Esasında adli soruşturma kapsamında paparanın bu durumu bildiği, fakat önlem almadığı ve menfaat temin ettiği üstünde duruluyor."