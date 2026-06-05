Ömür boyu nafaka dönemi tarih oldu: İşte masadaki 5, 7 ve 12 yıllık yeni formül

Masadaki seçenekler arasında, üç yıl süren evlilikler için beş yıl, beş yıllık evlilikler için yedi yıl ve on yıllık evlilikler için ise on iki ile on beş yıl arasında değişen nafaka süreleri değerlendiriliyor. Nihai sürenin belirlenmesinde yalnızca evlilik süresi değil; tarafların yaşı, ekonomik durumları, çalışma imkânları ve ortak çocukların varlığı gibi kritik unsurlar da mahkemeler tarafından dikkate alınacak.