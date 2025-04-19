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Osmanlı döneminde illerin isimleri neydi? İşte şehirlerin eski adları

Osmanlı döneminde illerin isimleri neydi? İşte şehirlerin eski adları

13:3819/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Osmanlı döneminde şehirlerin isimlerini biliyor musunuz? Osmanlı döneminde illerin isimleri neydi? Bazılarının isimleri hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş, bazılarını duyunca ise çok şaşıracaksınız. İşte detaylar...

Osmanlı tarihinden günümüze bazı illerin birçoğunun isimleri değişime uğradı.

Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Peki Osmanlı’da illerin isimleri neydi? İşte detaylar...

Adana - Erdena, Edene, Ezene, Azana

Adıyaman - Hüsnü Mansur

Afyonkarahisar - Karahisar, Karahisar-i Sahib

Ağrı – Şorbulak, Karakilise, Karaköse

Aksaray - Aksaray

Amasya – Amasia

Ankara - Ancyra, Angora

Antalya – Antaliye, Adalya

Ardahan - Ardahan

Artvin – Livane

Aydın – Aydın

Balıkesir – Karesi

Bartın – Oniki Divan

Batman – İluh

Bilecik – Bilecik

Bingöl - Çapakçur

Bitlis - Bitlis

Bolu – Bol Uluğ

Burdur – Terkemiş

Bursa – Hüdavendigar

Çanakkale – Kale-i Sultaniye

Çankırı – Kengırı

Çorum – Çorumlu

Denizli – Tonguzlu 

Diyarbakır – Diyar-ı Bekir

Düzce – Konsapa, Konurabad

Edirne – Edrinus, Edrune, Edrina, Endriye, Edrene

Elazığ – Mamurat Al-Aziz, Elaziz

Erzincan – Erzingan, Ezirgan

Erzurum – Erzenü'r-Rum

Eskişehir - Sultanönü

Gaziantep – Ayntab

Giresun – Kerasun

Gümüşhane – Canca

Hakkari – Çölemerik 

Hatay – Hattena

Iğdır- İğdir

Isparta - Hamidabad

İstanbul – Konstantinopolis, Konstantiniyye, Dersaadet, İslambol, Payitaht, İstanbul

İzmir - İzmir

Kahramanmaraş – Maraş

Karabük - Safranbolu


Karaman – Larende

Kars- Kars

Kastamonu- Kastamonu

Kayseri – Kayseriyye

Kırşehir – Kırşehir

Kilis – Ekrad-ı Kilis

Kırıkkale - Kırkkilise

Kocaeli – Kocail



Konya – Konya

Kütahya – Germiyan ili



Malatya – Melitene, Malatiyye, Vilayet-i Malatya, Malatya

Manisa – Saruhan, Mağnisa

Mardin – Mardin

Mersin – İçel

Muğla - Menteşe

Muş – Muş

Nevşehir- Muşkara, Nevşehir

Niğde – Niğde

Ordu – Bucak

Osmaniye - Cebelibereket

Rize - Rize

Sakarya- Adapazarı

Samsun – Amisos

Siirt – Sgerd, Siirt

Sinop – Ceziretül, Uşşak, Sınap, Sinop

Sivas – Danişment ili, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas

Şanlıurfa – Ruha, Orhay, Urfa

Şırnak – Şirnah

Tekirdağ - Tekfurdağı

Tokat- Dokat, Tokat, Darün-Nusret, Darün-Nasr

Trabzon – Trabzon

Tunceli – Dersim Livası, Dersim

Uşak - Uşşak

Van – Tuşba

Yalova – Yalakabad

Yozgat – Bozok

Zonguldak – Zonguldak

#İstanbul
#Urfa
#Cebelibereket
#Muşkara
#Menteşe
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