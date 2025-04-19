Osmanlı döneminde şehirlerin isimlerini biliyor musunuz? Osmanlı döneminde illerin isimleri neydi? Bazılarının isimleri hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş, bazılarını duyunca ise çok şaşıracaksınız. İşte detaylar...

1 /81 Osmanlı tarihinden günümüze bazı illerin birçoğunun isimleri değişime uğradı.

2 /81 Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Peki Osmanlı’da illerin isimleri neydi? İşte detaylar...

3 /81 Adana - Erdena, Edene, Ezene, Azana

4 /81 Adıyaman - Hüsnü Mansur

5 /81 Afyonkarahisar - Karahisar, Karahisar-i Sahib

6 /81 Ağrı – Şorbulak, Karakilise, Karaköse

7 /81 Aksaray - Aksaray

8 /81 Amasya – Amasia

9 /81 Ankara - Ancyra, Angora

10 /81 Antalya – Antaliye, Adalya

11 /81 Ardahan - Ardahan

12 /81 Artvin – Livane

13 /81 Aydın – Aydın

14 /81 Balıkesir – Karesi

15 /81 Bartın – Oniki Divan

16 /81 Batman – İluh

17 /81 Bilecik – Bilecik

18 /81 Bingöl - Çapakçur

19 /81 Bitlis - Bitlis

20 /81 Bolu – Bol Uluğ

21 /81 Burdur – Terkemiş

22 /81 Bursa – Hüdavendigar

23 /81 Çanakkale – Kale-i Sultaniye

24 /81 Çankırı – Kengırı

25 /81 Çorum – Çorumlu

26 /81 Denizli – Tonguzlu

27 /81 Diyarbakır – Diyar-ı Bekir

28 /81 Düzce – Konsapa, Konurabad

29 /81 Edirne – Edrinus, Edrune, Edrina, Endriye, Edrene

30 /81 Elazığ – Mamurat Al-Aziz, Elaziz

31 /81 Erzincan – Erzingan, Ezirgan

32 /81 Erzurum – Erzenü'r-Rum

33 /81 Eskişehir - Sultanönü

34 /81 Gaziantep – Ayntab

35 /81 Giresun – Kerasun

36 /81 Gümüşhane – Canca

37 /81 Hakkari – Çölemerik

38 /81 Hatay – Hattena

39 /81 Iğdır- İğdir

40 /81 Isparta - Hamidabad

41 /81 İstanbul – Konstantinopolis, Konstantiniyye, Dersaadet, İslambol, Payitaht, İstanbul

42 /81 İzmir - İzmir

43 /81 Kahramanmaraş – Maraş

44 /81 Karabük - Safranbolu



45 /81 Karaman – Larende

46 /81 Kars- Kars

47 /81 Kastamonu- Kastamonu

48 /81 Kayseri – Kayseriyye

49 /81 Kırşehir – Kırşehir

50 /81 Kilis – Ekrad-ı Kilis

51 /81 Kırıkkale - Kırkkilise

52 /81 Kocaeli – Kocail





53 /81 Konya – Konya

54 /81 Kütahya – Germiyan ili





55 /81 Malatya – Melitene, Malatiyye, Vilayet-i Malatya, Malatya

56 /81 Manisa – Saruhan, Mağnisa

57 /81 Mardin – Mardin

58 /81 Mersin – İçel

59 /81 Muğla - Menteşe

60 /81 Muş – Muş

61 /81 Nevşehir- Muşkara, Nevşehir

62 /81 Niğde – Niğde

63 /81 Ordu – Bucak

64 /81 Osmaniye - Cebelibereket

65 /81 Rize - Rize

66 /81 Sakarya- Adapazarı

67 /81 Samsun – Amisos

68 /81 Siirt – Sgerd, Siirt

69 /81 Sinop – Ceziretül, Uşşak, Sınap, Sinop

70 /81 Sivas – Danişment ili, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas

71 /81 Şanlıurfa – Ruha, Orhay, Urfa

72 /81 Şırnak – Şirnah

73 /81 Tekirdağ - Tekfurdağı

74 /81 Tokat- Dokat, Tokat, Darün-Nusret, Darün-Nasr

75 /81 Trabzon – Trabzon

76 /81 Tunceli – Dersim Livası, Dersim

77 /81 Uşak - Uşşak

78 /81 Van – Tuşba

79 /81 Yalova – Yalakabad

80 /81 Yozgat – Bozok