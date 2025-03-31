Otomobildeki patlamada ölen 3 aylık Mustafa'nın babası: Bebeğimizi ilk kez kucağımıza almıştık

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Doğumunun ardından bebeğin 3 ay boyunca hastanede olduğunu söyleyen Çakmak, şöyle konuştu:

"Biz o gün ilk kez kucağımıza aldık eve dönüyorduk. Hastaneden çıkarken de fotoğraf çektirdik, 'Biz geliyoruz' diye ailemize gönderdik ama eve gitmek nasip olmadı. Keşke bu olay yaşanmasaydı ama demek ki Allah daha çok seviyormuş. Patlamayla ilgili bilirkişi raporunu bekliyoruz. Bunun sorumlusu olanlar hakkında şikayetçi olacağım. Ben bebeğimi, baldızımı kaybettim. Eşim yaralandı, 1 aydır hastanede tedavi görüyor. Sonuna kadar hakkımı arayacağım."