Ramazan öncesi denetimler sıkılaştırıldı: Haksız ve fahiş fiyatın önüne geçiliyor

'SÜREKLİ OLARAK DENETİME HAZIRIZ'





Denetlenen bir işletmenin sahibi Burak Şengül, "Hazırlıklıydık. Sürekli olarak hazırız bu duruma zaten. Sadece biraz yoğunluğumuz var. Çok fazla ilgilenemedik. Ama herhangi bir sorun yaşamadık. Biz zaten POS çıkarıyoruz. Bizde her ürüne zam geldiğinde, menüye zam yapacağımız zaman, POS'ta göre belirleyeceğimiz belli bir aralık var. Buna göre fiyatı veriyoruz. Sadece menümüzde bir döner 100 gram olarak yazılmış. Ona bir yükseltme yaptık. Fiyatı aynı tutup gramajı artırdık. Müşterinin lehine olan bir durum vardı burada...