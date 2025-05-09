Ret oranları dikkat çekiyordu: Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylaşacak mı, vize muafiyeti mümkün mü?

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile ilgili yeni raporu, Schengen vize başvurularındaki aksaklıkları gündeme taşıdı. Artan başvuru sayısına rağmen Türk vatandaşlarının karşılaştığı yüksek ret oranları ve sistemsel sorunlar dikkat çekiyor.

22024 yılında Türkiye, Schengen vizesi başvurularında önemli bir artış gösterdi. Başvurular sonucunda 612,841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, red oranı %21,7'ye yükseldi. Bu oran, geçmiş yıllara göre de çok ciddi bir artışa işaret ediyor. Avrupa Parlamentosu son olarak bu konuyu gündemine aldı, yayımladığı yeni Türkiye raporunda ise bu oranın “kaygı verici boyutlara ulaştığı” ifade edilirken, başvuru sahiplerinin adil bir sürece tabi tutulması gerektiği vurgulandı. Peki, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylaşacak mı, vize muafiyeti mümkün mü?

1 /6 Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimini kolaylaştıracak yeni bir adım geldi. Schengen vize reddi sorunlarına çözüm niteliğindeki ‘kapasite artırma’ adımı dikkat çekti.

2 /6 AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN 'KAPASİTE ARTIRMA' MESAJI

BBC'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu, Türkiye hakkında hazırladığı son raporunda Schengen vize sürecine dair çarpıcı değerlendirmelere yer verdi. Özellikle son iki yılda artan vize başvurularına karşılık konsoloslukların yetersiz kalması nedeniyle, Türk vatandaşlarının ciddi zorluklarla karşılaştığı vurgulandı. Raporda bu durumun talepteki artışa ve “sistemin kötüye kullanılabileceği” endişesine bağlandığı belirtildi.

3 /6 VİZE RETLERİNDEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa Birliği verileri, Türk vatandaşlarının vize başvurularında ciddi bir artış yaşandığını gösteriyor. 2022 yılında 778 bini aşkın başvuru yapılırken, bu sayı 2023’te 1 milyon 55 bin 885’e ulaştı.



4 /6 2024 yılında Türkiye, Schengen vizesi başvurularında önemli bir artış gösterdi.

Başvurular sonucunda 612,841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, red oranı %21,7'ye yükseldi. Bu oran, 2022'deki %15,7'lik ortalama red oranına göre 6 puanlık bir artışı işaret ediyor.

5 /6 İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Medyada son dönemde bazı ülkelerin vize başvurularını topluca reddettiği yönündeki iddialar gündem olurken, AB'nin Türkiye Delegasyonu bu haberleri yalanladı.

2 Mayıs’ta yapılan açıklamada konsoloslukların başvuruları yoğun şekilde işlemeye devam ettiği, hatta pandemi öncesine kıyasla rekor sayılara ulaşıldığı belirtildi. AB yetkilileri sorunların sistemin kötüye kullanım riskleri ve başvuru sayısındaki patlamayla ilgili olduğunu vurguladı.