Sahil kentlerinin en büyük problemine lisesiler çözüm buldu: Büyük ilgi gördü

Yangın avcısı





Atakum Meslek ve Teknik Lisesi öğrencilerden oluşan 'Ata Wings' takımı ise yangın avcısı ismini verdikleri proje ile İnsansız Hava Aracı yaptı. Proje hakkında bilgi veren lise öğrencisi Muhammet Kaan Uzun, "Bu projemizle tam otonom insansız hava aracımızla yangın bölgelerinde tamamen aracımızla yangın tespiti ve bunu söndürmesini amaçlıyoruz. Üzerinde 2 tane bilgisayarımız var. Bir tanesi otonom uçuş için gerekli olan bilgisayarımızdır. Diğeri ise kendi yazılımımızla yaptığımız bilgisayardır" dedi.





Güneş enerjisi ile tuzlu su arıtma









Deniz suyunu arıtarak evlerde kullanılabilmesi için proje yapan lisenin Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme Öğretmeni Abdulkadir Kaya, "Güneş enerjisi ile tuzlu suyu arıtmayı hedefledik. Deniz suyunu topladık, üstüne bir naylon serdik. Deniz suyunu buharlaştırdık ve yoğunlaştırdık. Yoğuşan suyu ise arıttık. Bu proje kurak olan bölgelerde kullanılabilir" diye konuştu.