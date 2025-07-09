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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
42 ilde 221 üretici pazarı hizmette
Aracıyı ortadan kaldırarak üreticinin doğrudan tüketiciyle buluştuğu üretici pazarlarının sayısı artıyor. 43 ildeki 221 üretici pazarı; sebze, meyve ve temel gıda ürünlerinde hem üreticiyi hem tüketiciye kazandırıyor. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Aracıların, çiftçiler üzerinde büyük baskısı var, istedikleri üreticiyi batırabiliyorlar. Bu tekelin kırılması için üretici pazarları önemli bir fırsat” dedi.
Şaibede çember daralıyor
CHP’nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul Kongresi ve 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultay’daki şaibe iddiaları ile başı dertte. İstanbul Kongresi ile ilgili İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı. İl kongresinin olası iptali, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayı sakatlayacağından çok önemli.
Osimhen'de geri sayım
Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı G.Saray'da Süper Lig’e damgasını vuran Victor Osimhen, bu kez bonservisiyle geliyor. Sarı- kırmızılı takımla sözleşme şartlarında anlaşan Nijeryalı yıldız, kulüplerin el sıkışmasını bekliyor. Napoli ile yaptığı ilk görüşmede olumsuz cevap alan G.Saray, yeni teklifte bulunacak.