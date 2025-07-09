Şaibede çember daralıyor

42 ilde 221 üretici pazarı hizmette

Aracıyı ortadan kaldırarak üreticinin doğrudan tüketiciyle buluştuğu üretici pazarlarının sayısı artıyor. 43 ildeki 221 üretici pazarı; sebze, meyve ve temel gıda ürünlerinde hem üreticiyi hem tüketiciye kazandırıyor. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Aracıların, çiftçiler üzerinde büyük baskısı var, istedikleri üreticiyi batırabiliyorlar. Bu tekelin kırılması için üretici pazarları önemli bir fırsat” dedi.