Sakarya'da en acı bayram: Sapanca Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan kano sporcusu Kaan Ege toprağa verildi

Sporculardan Kaan Ege Baran gölde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri sevk edildi. Eğitmen ve 5 sporcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ise ekipler tarafından kurtarıldı.



