Samsun'daki facianın yaşandığı yerde yeni heyelan: Yol kapatıldı, polise zorluk çıkardı

Canik ilçesinde dün akşam baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği annenin ise yaralandığı heyelanın ardından bu akşam saat 18.00 sıralarında aynı bölgede yine heyelan oldu. İlçedeki Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın yanında küçük çaplı toprak kaydı ve kayalıklardan taşlar düşmeye başladı.