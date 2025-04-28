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Samsun'daki facianın yaşandığı yerde yeni heyelan: Yol kapatıldı, polise zorluk çıkardı

Samsun'daki facianın yaşandığı yerde yeni heyelan: Yol kapatıldı, polise zorluk çıkardı

21:2628/04/2025, Pazartesi
DHA
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Samsun'un Canik ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği 1 kişinin de yaralandığı heyelanın meydana geldiği bölgede ikinci kez heyelan meydana geldi. Tedbir amaçlı 5 katlı bina tahliye edildi. Kapatılan yoldan geçmeye çalışan bir vatandaş ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Canik ilçesinde dün akşam baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği annenin ise yaralandığı heyelanın ardından bu akşam saat 18.00 sıralarında aynı bölgede yine heyelan oldu. İlçedeki Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın yanında küçük çaplı toprak kaydı ve kayalıklardan taşlar düşmeye başladı.

Bunun üzerine bölgede AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Hacı Mansur Sokağını tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kapanan yolu kullanmak isteyen vatandaşlar polislere zor anlar yaşattı. Kapanan yolu kullanmak isteyen vatandaşlara polis ekipleri, “Sizin canınızın güvenliği için uğraşıyoruz burada. Bize yardımcı olun. Ne olur ya” diyerek uyarıda bulundu. Polis ile yaşadığı tartışma sonrası vatandaş evine gitti.



Heyelan riskine karşı 5 katlı binanın giriş katında oturan aile ekiplerce tedbir amaçlı tahliye edildi. Diğer katların boş olduğu öğrenildi. 

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

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