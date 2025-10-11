Yeni Şafak
Silivri'de faciadan dönüldü: Kopan kaya parçaları çay bahçesine düştü

Silivri'de faciadan dönüldü: Kopan kaya parçaları çay bahçesine düştü

20:5611/10/2025, Cumartesi
DHA
Silivri'de toprak kaymasının ardından 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, çay bahçesine düştü. Bu sırada çay bahçesinde oturanlar tehlike atlattı, park halindeki otomobil ise hasar gördü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkisinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. 

Çay bahçesinin yanında bulunan alanda toprak kayması yaşandı.

Bu sırda 40 metre yükseklikten kaya parçaları sahil yoluna düştü.

Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı.

Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu. 

Olaydan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

