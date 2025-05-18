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Bu görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi: Herkes neresi olduğunu merak etti

Bu görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi: Herkes neresi olduğunu merak etti

16:1718/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
AA
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Türkiye’nin eşsiz doğası, her mevsim büyüleyici manzaralar sunmaya devam ediyor. Son zamanlarda ortaya çıkan ve neresi olduğu bilinmeyen bu sis denizi, görenleri adeta büyüledi ve herkesin merakını uyandırdı. Drone ile havadan kaydedilen görüntüler, yeşilin içinde kaybolan köylerin mistik güzelliğini gözler önüne serdi. İşte time lapse tekniğiyle kaydedilen o görüntüler...

Türkiye’nin saklı güzelliklerinden biri daha sislerin içinde gizemli bir tablo gibi belirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerin üzerini kaplayan sisin oluşturduğu manzaralar dronla kayda alındı. 

İlçeye bağlı Hemşin köyü ve çevresinde etkili olan sis, yeşillikler içerisindeki köylerle uyum sağladı.

Sabah saatlerinde bölgede etkili yağışın ardından oluşan sis denizi, hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.

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