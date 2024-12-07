Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 7 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de, 5 ülkeye büyükelçi atandığı bildirildi. Türkiye'nin Japonya Büyükelçiliğine Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez, Tanzanya Büyükelçiliğine Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı ve Kamerun Büyükelçiliğine de Volkan Öskiper getirildi.

1 /7 7 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de, pek çok kuruma yeni atamalar yapıldı.

2 /7 Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı

Türkiye'nin Japonya Büyükelçiliğine Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez getirildi.

3 /7 Tanzanya Büyükelçiliğine Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı ve Kamerun Büyükelçiliğine de Volkan Öskiper atandı.

4 /7 Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ve Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alındı.

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