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Sucuktan sakatat, fıstıklı baklavadan ay çekirdeği çıktı: İşte insan sağlığıyla oynayan o firmalar

Sucuktan sakatat, fıstıklı baklavadan ay çekirdeği çıktı: İşte insan sağlığıyla oynayan o firmalar

15:256/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmıyor. Ramazan ayında sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçları paylaşılmaya devam ediyor. Listeye yeni eklenen ürünlerde; sucukta sakatat eti, fıstıklı baklavada da ay çekirdeği tespit edildi. İşte güncel liste...

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin güncel listeyi paylaştı.


6 Mart tarihli listeye göre; "Mehmet Usta Baklavaları" nın ürettiği fıstıklı baklavadan, ay çekirdeği tespit edildi.

Afyonkarahisar'da "Ceylaner Sucukları" firmasının ürettiği sucukta ise mekanik ayrılmış kanatlı eti çıktı. 

 Afyonkarahisar'da "Kocatürk" firmasının ürettiği sucukta ise sakatat ( baş eti) tespit edildi.


Bakanlığın yayımladığı listede, özellikle ‘Et ve Et Ürünleri’ kategorisinde yer alan bazı firmaların ürünlerinde ‘Tek Tırnaklı Eti’ tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk bulunduğu açıklandı.


Ayrıca, ‘Zeytinyağı’ grubunda yapılan denetimlerde, ürünlere ‘Tohum Yağları Karıştırılması’ nedeniyle uygunsuzluk kararı verildiği belirtildi.


Gıda sahtekarları tek tek ifşa ediliyor


Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

#Tarım Bakanlığı
#Gıda Denetimi
#Taklit Ve Tağşiş Yapılan Gıdalar
#sucuk
#baklava

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