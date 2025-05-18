Susarsanız sizi vekil yaparım

Boykottan Hindistan zararlı çıkar

Son dönemde Pakistan’la çatışmalar yaşayan Hindistan’da Türk malları ve turizm sektörüne yönelik boykot hareketi başlatıldı. Ancak, Hindistan hem ticarette hem de turizmde Türkiye’nin büyük ortakları arasında yer almıyor. Türkiye 2024’te 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettiği Hindistan’dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Yeni Şafak’a konuşan ihracat çevreleri, Türkiye'nin karşılıklılık esasına göre cevap vermesi durumunda zararlı çıkan tarafın Hindistan olacağını söyledi.