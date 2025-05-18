Susarsanız sizi vekil yaparım

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Boykottan Hindistan zararlı çıkar
Son dönemde Pakistan’la çatışmalar yaşayan Hindistan’da Türk malları ve turizm sektörüne yönelik boykot hareketi başlatıldı. Ancak, Hindistan hem ticarette hem de turizmde Türkiye’nin büyük ortakları arasında yer almıyor. Türkiye 2024’te 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettiği Hindistan’dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Yeni Şafak’a konuşan ihracat çevreleri, Türkiye'nin karşılıklılık esasına göre cevap vermesi durumunda zararlı çıkan tarafın Hindistan olacağını söyledi.
Cezaevinde bakanlık dağıtmış
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan şüphelileri susturmaya çalışan CHP’lilere Genel Başkan Özgür Özel de eklendi. Özel’in suskun kalan bir şüpheliye “Bakan olacaksın”, bir diğerine de “Sizi milletvekili olarak Meclis’te göreceğiz” vaatlerinde bulunduğu öğrenildi.
Şampiyonluk için sahada
Süper Lig’de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk’la üst üste 3. şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılı takım, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmak için sahada olacak.