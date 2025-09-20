Terörün tüm kalıntılarını temizliyoruz

Temizlik bitene kadar devam

Millî Savunma Bakanı Güler, terör örgütü PKK’nın kullandığı mağara ve sığınakların imhası başta olmak üzere, bütün çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Güler, bölge tamamen temizlenip Türkiye’ye tehlike oluşturmayacak hale getirilene kadar arama ve imha faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.