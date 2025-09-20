Yeni Şafak
Terörün tüm kalıntılarını temizliyoruz

04:0020/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

AB'nin enerji kararı hem risk hem fırsat

Avrupa Birliği’nin Rusya’dan fosil yakıt ithalatını öngörülenden önce sonlandırma hazırlığı, enerji piyasalarında dalgalanma beklentisini artırdı. Türkiye, TANAP, TAP ve LNG altyapısıyla Avrupa’nın enerji çeşitlendirmesinde stratejik bir köprü konumuna gelirken, yükselen fiyatlar ithalat faturasını ağırlaştırabilir. Uzmanlara göre AB’nin yaptırımları sertleştirmesi durumunda Türkiye, transit gelir ve jeopolitik güç olma rolünü pekiştirecek.

Temizlik bitene kadar devam

Millî Savunma Bakanı Güler, terör örgütü PKK’nın kullandığı mağara ve sığınakların imhası başta olmak üzere, bütün çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Güler, bölge tamamen temizlenip Türkiye’ye tehlike oluşturmayacak hale getirilene kadar arama ve imha faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

Kartal ağır yaralı

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye mağlup oldu. Juan, Rhaldney ve Sabra'nın gollerine cevap veremeyen siyah-beyazlı takım, ikinci deplasman maçından da mağlubiyetle dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Namağlup yoluna devam eden Göztepe ise ikinci sıraya yükseldi.

