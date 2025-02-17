Türkiye Gazze'deki hastalar için inşa etmişti: İsrail askerlerinin üs olarak kullandığı hastane harabeye döndü

İsrail askerlerinin işgal sırasında uluslararası hukuku çiğneyerek üs yaptığı ve kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'ndeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesindeki büyük yıkım gün yüzüne çıktı.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 471 gün süren saldırılar sırasında Gazze'nin orta kesiminde yer alan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini de işgal etti.
Gazze'yi ikiye ayıran ve Netzarim olarak adlandırılan koridor üzerinde yer alan hastane İsrail ordusunca üs yapıldı.
Hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa edilmişti.
33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 bloktan oluşan hastanede, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 oda bulunuyordu.
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastaneydi.