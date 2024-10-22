Türkiye'de ekim ayında kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası birçok kar yağdı. Kar kalınlığı Kastamonu'da 50, Karabük'te 40, Rize'de 20 santimetreyi geçti. Türkiye kar mücadelesine bu yıl erken başladı.
Kastamonu
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı.
Büyük bölümü engebeli araziden oluşan kentte mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti.
Özel İdare ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Devrekani Şenlik Radar Yolunda kar mücadelesini sürdürüyor. Yol greyderlerle açılmaya çalışılıyor.
Karabük
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde ise kar yağışı yoğunlaştı.
Bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.
Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban kurtarıldı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede çobanlık yapan Murat Akbulut da yaklaşık bin koyunuyla yaylada mahsur kaldı.
Akbulut'un durumu bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak, Akbulut ve koyunları kurtarıldı.
Ardahan
Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sabaha doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kar yağışı Posof ilçesinde de görüldü.
Sis Dağı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kars
Kars'ın Digor ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı sonrası soğukların etkisiyle bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Tokat
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar nedeniyle çevre beyaza büründü.
Gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren kar nedeniyle ilçe merkezinde zemin karla kaplandı.
Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Yağış nedeniyle çobanlar, yaylada bulunan hayvanlarına yiyecek takviyesi yaptı.
Üçoluk Göleti mevkisinde ise çok sayıda vatandaş kar yağışını izleyerek fotoğraf ve görüntü çekti. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak eğlendi.
Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Rize'nin yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü. Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.