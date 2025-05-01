Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kurban Bayramı öncesi büyük alarm: Türkiye'de hortladı, 15 mahalle karantinaya alındı

Kurban Bayramı öncesi büyük alarm: Türkiye'de hortladı, 15 mahalle karantinaya alındı

12:301/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Kurban Bayramına sayılı günler kala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklanırken ekipler hastalık ile ilgili büyük önlem aldı. Peki şap hastalığı nedir, belirtileri neler? Şap hastalığı insana bulaşır mı? İşte tüm detaylar...

Balıkesir, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukır Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. 

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ulukır başta olmak üzere çevredeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

Şap hastalığı nedir?


Şap hastalığı, özellikle çift tırnaklı hayvanlarda (inek, koyun, keçi, domuz gibi) görülen, çok bulaşıcı ve viral bir hastalıktır. 

Tıbbi adı “Foot and Mouth Disease (FMD)” olan bu hastalık, hayvancılık sektörü açısından ciddi ekonomik kayıplara yol açabilir.

Şap hastalığının belirtileri neler?


Ağızda, dudaklarda ve dilde yaralar ve salya artışı

Ayaklarda şişlik ve topallık

Yüksek ateş

İştahsızlık ve süt veriminde ciddi düşüş

Genç hayvanlarda ani ölümler

Şap hastalığının tedavisi nedir?


Bu hastalığın tedavisi yoktur. Hastalıkla mücadelede esas yöntem aşılama ve karantinadır.





İnsana bulaşır mı?


İnsanlara bulaşmaz, ancak hayvancılıkla uğraşanlar için ekonomik açıdan büyük kayıplara neden olur. Salgın halinde, bölgesel ve uluslararası hayvan ticareti durabilir.

Bulaşmayı önlemek için ne yapılmalı?


Hasta hayvanlar hemen ayrılmalı ve imha edilmelidir.

Ahırlar dezenfekte edilmeli.

Aşı uygulamaları düzenli olarak yapılmalıdır.

Hayvan hareketleri sıkı şekilde kontrol altına alınmalıdır.













Şap hastalığı nasıl yayılır?


📌 Hasta hayvandan doğrudan temasla

📌 Yem, su ve ekipmanla

📌 İnsanlar ve araçlarla dolaylı olarak

#Kurban Bayramı
#şap hastalığı
#Balıkesir
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA! Kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?