Kurban Bayramına sayılı günler kala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklanırken ekipler hastalık ile ilgili büyük önlem aldı. Peki şap hastalığı nedir, belirtileri neler? Şap hastalığı insana bulaşır mı? İşte tüm detaylar...

1 /9 Balıkesir, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukır Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

2 /9 Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ulukır başta olmak üzere çevredeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

3 /9 Şap hastalığı nedir?

Şap hastalığı, özellikle çift tırnaklı hayvanlarda (inek, koyun, keçi, domuz gibi) görülen, çok bulaşıcı ve viral bir hastalıktır.

4 /9 Tıbbi adı “Foot and Mouth Disease (FMD)” olan bu hastalık, hayvancılık sektörü açısından ciddi ekonomik kayıplara yol açabilir.

5 /9 Şap hastalığının belirtileri neler?

Ağızda, dudaklarda ve dilde yaralar ve salya artışı Ayaklarda şişlik ve topallık Yüksek ateş İştahsızlık ve süt veriminde ciddi düşüş Genç hayvanlarda ani ölümler

6 /9 Şap hastalığının tedavisi nedir?

Bu hastalığın tedavisi yoktur. Hastalıkla mücadelede esas yöntem aşılama ve karantinadır.









7 /9 İnsana bulaşır mı?

İnsanlara bulaşmaz, ancak hayvancılıkla uğraşanlar için ekonomik açıdan büyük kayıplara neden olur. Salgın halinde, bölgesel ve uluslararası hayvan ticareti durabilir.

8 /9 Bulaşmayı önlemek için ne yapılmalı?

Hasta hayvanlar hemen ayrılmalı ve imha edilmelidir. Ahırlar dezenfekte edilmeli. Aşı uygulamaları düzenli olarak yapılmalıdır. Hayvan hareketleri sıkı şekilde kontrol altına alınmalıdır.























