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Tuzla'da şantiyede göçük: Toprak altında kalan iki işçiden acı haber

18:10 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 20:05 - 11/08/2024 Pazar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alan Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki göçükte, toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

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Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.



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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.


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İki işçi can verdi


Ekipler, 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.







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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.



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İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

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#İstanbul
#Tuzla
#İSKİ
#Göçük
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