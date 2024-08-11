Tuzla'da şantiyede göçük: Toprak altında kalan iki işçiden acı haber

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.