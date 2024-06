Üniversiteli motokurye vahşice öldürülmüştü! Ata'nın annesinden yürek yakan sözler: Bayram sabahları artık çok ağır

'HANGİ GÜNDEYİZ, BİLMİYORUZ'





Kurban Bayramı'na hüzünlü giren anne Zuhal Akman, "Bayramı düşünmüyoruz. Gün kavramını yitirdik. Hangi gündeyiz, bilmiyoruz. Her gün oğlumun öldüğünü haber aldığımız sabahı yaşıyoruz. Her sabah uyanınca, biri bizi Balıkesir Şehir Hastanesi'nden arayacakmış gibi geliyor. Her gün aynı günü yaşıyoruz. Bayramların artık bizim için bir anlamı yok. Bayram sabahları ağırdır. Artık bayramları kutlamayacağız" diye konuştu.