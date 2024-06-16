Üniversiteli motokurye vahşice öldürülmüştü! Ata'nın annesinden yürek yakan sözler: Bayram sabahları artık çok ağır

HOLLANDALI VERA'YA ANLATMAK ZOR OLDU





Oğlunun çevresinde sevilen ve mütevazı bir çocuk olduğunu söyleyen Zuhal Akman, "Oğlumun birçok hobisi vardı. Müzisyendi, satranç oynardı. Arkadaşları ne kadar iyi olduğunu söylese de o arkadaşlarını ön plana çıkartır, destek olurdu. Geçmişten tanıdığım, Ata'yı torunu gibi gören 74 yaşında Hollandalı Vera vardı.