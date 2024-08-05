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Üsküdar'da denize düşen kadın aranıyor

09:10 - 5/08/2024 Pazartesi
DHA

Üsküdar'da denize düşerek gözden kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.

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Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili iskele mevkiinde meydana geldi.

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İddiaya göre, sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşmüş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

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İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlatmıştı.

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Yaklaşık 10 saattir bulunamayan Gurbet K'yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde de devam etti.

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Görgü tanığı Yunus Emre Çiftçi, "Akşam işten dönüşte genç bir kadın denize atladı. Aramalar hala devam ediyor.

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Bir anda atladı. Bizde yetişemedik. Kadın atladı, arkasından bir kadın daha atladı ama yetişemedi. Sonra ekipler geldi" dedi.

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#İstanbul
#Üsküdar
#Deniz
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