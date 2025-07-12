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Uzman çavuş Seyhan Nehri'nde kayboldu

Uzman çavuş Seyhan Nehri'nde kayboldu

19:1512/07/2025, суббота
DHA
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Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Otluk köyünde serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren uzman çavuş Musa Çal, suda kayboldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında İmamoğlu ilçesi Otluk köyünde meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay'ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal, izinli olarak memleketi Otluk Köyü'ne geldi.

Sıcak havadan bunalan Çal, iddiaya göre serinlemek amacıyla köy yakınlarından geçen Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çal'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri, Musa Çal'ı bulmak için ırmakta arama çalışması başlattı. 

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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