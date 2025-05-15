Vinçle taşınan çelik konstrüksiyon evin sahibi: Amacım kurtarmak değil, hurdacıya satmaktı

Belediyenin, izinsiz yapı için kendisine 153 bin lira para cezası kestiğini de söyleyen Yavuz, "Bu parayı zorlansam da ödedim. Üstüne vinç, nakliye ve kesim işlemleri için de 100 bin lirayı aşan ek masraf çıktı. Bunlar, altından kalkamayacağım masraflar. Maddi gücüm olsaydı tapulu ve ruhsatlı ev alır, böyle ev yaptırmazdım. Şu an bu yapıyı alacak biri var mı, bilmiyorum. Belki hurdacılar ilgilenir. Alternatifim yok. Belki ileride gücüm yeterse bir ev almaya çalışırım" dedi.



