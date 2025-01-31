Ülke genelinde etkili olan yalancı bahar havası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan bilgilendirmeye göre hava sıcaklıkları ülke genelinde 6 ile 12 derece kadar azalacak. Meteorolojiden yapılan açıklamada meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesinin önem taşıdığı belirtildi. Öte yandan Meteorolojinin 81 il için önümüzdeki beş günü kapsayan hava tahmin raporu da paylaşıldı.

1 /16 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesinin beklendiğini bildirdi.

2 /16 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

3 /16 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

4 /16 Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

5 /16 Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, karla birlikte buzlanma ve dona karşı vatandaşların Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

6 /16 İstanbul Valiliği de şehirde hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

7 /16 Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

8 /16 Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

9 /16 Açıklamada, vatandaşların kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10 /16 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaşımında bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklık tahminlerine ve uyarılara verildi.

11 /16 Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli için beş günlük hava tahmin raporunu da paylaştı.

12 /16 1 Şubat Cumartesi

13 /16 2 Şubat Pazar

14 /16 3 Şubat Pazartesi

15 /16 4 Şubat Salı