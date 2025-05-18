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Yatağan'da 'Yörük Şenliği' düzenlendi

Yatağan'da 'Yörük Şenliği' düzenlendi

23:4118/05/2025, Pazar
AA
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı. Orman Kavşak Sahası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Belediyesi ve Milas Yörük Obaları Kültür Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Yatağan 1. Yörük Şenliği kapsamında farklı noktalara kurulan kıl çadırlarda Yörüklerin kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.

Orman Kavşak Sahası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Belediyesi ve Milas Yörük Obaları Kültür Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Yatağan 1. Yörük Şenliği'nde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.



Şenlikte, Yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi.



Şenlik kapsamında farklı noktalara kurulan kıl çadırlarda Yörüklerin kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.



Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, yaptığı açıklamada, şenliğin Yörüklerin köklü kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla yapıldığını söyledi.



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