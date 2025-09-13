Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yeni Gazze Tulkerim

Yeni Gazze Tulkerim

04:0013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İhracatçıya 45 milyar lira hibe desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli’de "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde konuştu. Bütçelerinin yüzde 60’ını ihracatçılara aktardıklarını belirten Bolat, "Geçen yıl 24, bu yıl 33 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık desteği hibe olarak ihracatçılarımıza sunacağız. Bu yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor ve ihracata verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.

Yeni Gazze Tulkerim

Netanyahu “Filistin Devleti olmayacak” diye meydan okurken diğer taraftan Batı Şeria’nın ilhakı için adımlar atıyor. İşgalci İsrail ordusu, önceki gün giriş çıkışlara kapattığı Tulkerim kentine baskınlarla 1000 kadar Filistinliyi alıkoydu. Gözaltına alınanlar tıpkı Gazze’de olduğu sıraya dizildi.


Yunan'ı yıktık finale çıktık

EuroBasket 2025 Yarı Finali’nde Yunanistan’la karşılaşan A Milli Basketbol Takımımız, rakibini parkeden sildiği maçı 26 sayı farkla kazanarak 24 yıl sonra finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarın Almanya ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?