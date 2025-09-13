Yeni Gazze Tulkerim

İhracatçıya 45 milyar lira hibe desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli’de "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde konuştu. Bütçelerinin yüzde 60’ını ihracatçılara aktardıklarını belirten Bolat, "Geçen yıl 24, bu yıl 33 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık desteği hibe olarak ihracatçılarımıza sunacağız. Bu yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor ve ihracata verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.