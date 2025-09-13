Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İhracatçıya 45 milyar lira hibe desteği
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli’de "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde konuştu. Bütçelerinin yüzde 60’ını ihracatçılara aktardıklarını belirten Bolat, "Geçen yıl 24, bu yıl 33 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık desteği hibe olarak ihracatçılarımıza sunacağız. Bu yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor ve ihracata verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.
Yeni Gazze Tulkerim
Netanyahu “Filistin Devleti olmayacak” diye meydan okurken diğer taraftan Batı Şeria’nın ilhakı için adımlar atıyor. İşgalci İsrail ordusu, önceki gün giriş çıkışlara kapattığı Tulkerim kentine baskınlarla 1000 kadar Filistinliyi alıkoydu. Gözaltına alınanlar tıpkı Gazze’de olduğu sıraya dizildi.
Yunan'ı yıktık finale çıktık
EuroBasket 2025 Yarı Finali’nde Yunanistan’la karşılaşan A Milli Basketbol Takımımız, rakibini parkeden sildiği maçı 26 sayı farkla kazanarak 24 yıl sonra finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarın Almanya ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak