Karayolları Trafik Kanunu sil baştan yenileniyor. Meclis’e sunulan yeni düzenleme, hem para cezalarını ciddi oranda artırıyor hem de ehliyet iptali ve psikolojik tedavi gibi ağır idari yaptırımları beraberinde getiriyor. Trafik güvenliğini tehdit eden eylemler karşısında “sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda hazırlanan düzenlemede, kırmızı ışık ihlalinden kaza yerini terk etmeye kadar birçok alanda caydırıcı cezalar öngörülüyor. Torba yasa teklifinin, Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması halinde eylülde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Trafik güvenliğini artırmak ve sürücü ihlallerinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni Karayolları Trafik Yasası'nda çarpıcı düzenlemeler yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kamuoyuna duyurduğu yasa teklifine göre, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik para cezaları katlanarak artacak. Ambulansa yol vermemekten ‘makas’ atmaya, çakar lamba kullanımından drift atmaya kadar birçok alanda yaptırımlar sertleşti. Yeni dönemde sistematik ihlallerde bulunan sürücüler psikolojik değerlendirmeye tabi tutulacak.
Yeni Trafik Yasasında Dikkat Çeken Cezalar
- Alkollü Sürücülere Sert Yaptırımlar
- Son 5 yıl içinde ilk kez alkollü yakalanan sürücüye 25 bin TL ceza ve 6 ay ehliyete el koyma uygulanacak.
- İkinci seferde ceza 50 bin TL ve ehliyete 2 yıl el koyma, üçüncü ve üzeri tekrarlarında ise 150 bin TL para cezası ve 5 yıl ehliyetsiz kalma cezası verilecek.
- Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara 150 bin TL ceza ve doğrudan ehliyet iptali geliyor.
- Ölçüm yapılmasına karşı çıkan sürücülere de 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyet iptali uygulanacak.
Çakar Lamba Kullanan Yandı
- Mevcut durumda 6.439 TL olan usulsüz çakar cezası, 138 bin TL’ye yükseliyor.
- Ayrıca 30 gün süreyle ehliyete ve araca el konulacak.
- İhlalin tekrarı halinde ceza 276 bin TL’ye çıkarken, yılda iki ve daha fazla kez yapanların ehliyetine 60 gün el konulacak, araç da aynı süreyle trafikten men edilecek.
‘Dur’ İhtarına Uymayanlara 200 Bin Lira
- Polisin “dur” çağrısına uymayan sürücülere 200 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el koyma geliyor.
- Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin TL, iptal edildiği halde ehliyetsiz araç kullananlar ise yine 200 bin TL ceza ödeyecek.
Drift ve Makas Atmaya Rekor Cezalar
- Drift yapmanın cezası 46 bin TL’den 140 bin TL’ye çıkarıldı.
- 60 gün ehliyete ve araca el koyma uygulanacak.
- 5 yıl içinde tekrarlandığında ehliyet tamamen iptal edilecek.
- Makas atan sürücülere 90 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve araç için trafikten men cezası verilecek.
Hız Yapanlar Psikolojik Değerlendirmeye Alınacak
- Okul ve hastane önlerinde hız sınırını 1 km aşmak bile 2 bin TL ceza gerektirecek.
- 30 km’lik bölgede 76 km hız yapanlara 20 bin TL ceza kesilecek.
- Bir yıl içinde bu ihlali 5 kez tekrarlayan sürücüler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk edilecek.
Taksimetre ve Takograf Denetimi Artıyor
- Ticari taksilerde taksimetre açmayanlara 46 bin TL ceza ve araç trafikten men uygulanacak.
- Takograf cihazı kullanmayanlara 75 bin TL, müdahale edenlere ise ilk seferde 185 bin TL, tekrarında 370 bin TL ceza verilecek.
- Araç sahiplerine bu cezaların iki katı uygulanacak.
Motosikletlilere Kask ve Akrobasi Takibi
Kask veya koruyucu gözlük takmayanlara ilkinde 2.500 TL, ikinci seferde 5 bin TL, üçüncüde 10 bin TL ceza kesilecek.
Akrobatik hareket yapanlara 46 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el koyma cezası uygulanacak.
Akan trafikte yarış yapanların ehliyetine 2 yıl el konulacak, motosiklet ise 60 gün trafikten men edilecek.
Ambulansa Yol Vermemenin Bedeli Ağır
- Ambulansa veya itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin TL ceza, 30 gün ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi geliyor.
- Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemenin cezası 15 bin TL, kavşakta geçiş hakkına uymamanın cezası ise 5 bin TL olacak.
Kırmızı Işık ve Kaza Yerinden Kaçışta Zincir Ceza
- Kırmızı ışık ihlalinde ceza kademeli olarak artıyor: İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci 10 bin, üçüncüde 15 bin TL ve 30 gün ehliyete el koyma.
- Dördüncüde 20 bin TL + 60 gün el koyma, beşinci ihlalde 30 bin TL + 90 gün ehliyetsizlik.
- Altıncı ihlalde 80 bin TL ceza ve psikiyatrik değerlendirme ile birlikte ehliyet iptali gündemde.
- Kaza yerini zorunluluk dışında terk edenlere 46 bin TL ceza, 2 yıl ehliyet iptali ve 1-3 yıl arası hapis cezası geliyor.
Sosyal Medyada İhlal Paylaşanlara da Ceza
- Trafik kuralı ihlalini sosyal medyada paylaşanlara 25 bin TL para cezası uygulanacak.
- Denetimler 111 Bin Kamera ile Yapılacak
- Tüm denetimlerde artık 111 bin yaka kamerası kullanılacak.
- Denetimler hem görüntülü hem de sesli şekilde kayıt altına alınacak.
Araçtan inene 180 bin TL
Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inene 180 bin lira para cezası verilecek.
Seyir hâlinde cep telefonu kullanana 5 bin, kuralı 2 defa ihlal edenlere 10 bin, 3 veya daha fazla ihlal edene her seferinde 20 bin lira idari para cezası yazılacak.