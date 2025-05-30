Araçtan inene 180 bin TL





Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inene 180 bin lira para cezası verilecek.





Seyir hâlinde cep telefonu kullanana 5 bin, kuralı 2 defa ihlal edenlere 10 bin, 3 veya daha fazla ihlal edene her seferinde 20 bin lira idari para cezası yazılacak.