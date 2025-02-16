Yine çöp dağları: Aydın'da belediye işçilerinin iş bırakması nedeniyle çöp yığınları oluştu

İşçiler olarak her zaman Aydın halkının yanında olduklarını belirten Özhan, "Aydın'ın her metrekaresini temizleyerek, emeğimizin gücünü verdik. Sizlerden şunu istiyoruz: Burada gördüğünüz kardeşleriniz Aydın halkının kardeşleri, sizlerden isteğimiz bu kardeşlerinize destek olmanız" dedi.







