'Yol verme' tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı

İstanbul Avcılar'da 2 grup arasında 'yol verme' nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunlar 1 iş yeri ile 1 araca isabet etti. 3 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Taraflardan biri sokaktan ateş ederek uzaklaştı.
İstanbul Avcılar'da gerçekleşen olay, saat 12.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsüyle kamyonet sürücüsü arasında 'Yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışma sırasında 3 kişi yaralanırken, silahtan çıkan kurşunlar bir iş yeri ile bir minibüse isabet etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Silahlı çatışmada Y.S. ensesinden S.Y. ise bacağından yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Cep telefonu görüntülerinde iki grup arasında yaşanan kavga sırasında kaçan insanlar görülüyor. Silahlı çatışma devam ederken polis ekipleri olay yerine geliyor.
Ateş edip kaçtı
İki grup arasındaki silahlı çatışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet ve hafif ticari aracın sürücüsünün tartıştıkları, ardından kavga ettikleri ve çevredeki vatandaşların kavgaya müdahale etmeye çalıştığı anlar görülüyor. İki grup arasındaki silahlı çatışma sırasında çevredeki insanlar da kaçıyor. Diğer yandan kavgaya karışan taraflardan birinin elinde silahla ateş edip kaçtığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
'Ben esnafı sakın bize dokunmayın'
Kavganın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Mahsun Yılmaz, "Kamyonet arkadaydı önde de bir otomobil vardı. Biri frene bastı diğeri de kornaya bastı. Öndeki 'Patladın mı' dedi, diğeri de 'Önün boş git' sözleriyle karşılık verdi. Daha sonra otomobildeki adam yumruk attı. Arkadaki 2 kişi geldi kamyonetteki adama saldırdı, biz esnaf olarak gittik onları ayırdık. Bir baktık yukarıda levyelerle, demirlerle bir grup insan üzerimize geliyor. Ben hemen elimi kaldırdım, pes ettim, 'Burada esnafım, sakın bize dokunmayın' dedim. Kenara çekildim. Ondan sonra birbirlerine vurdular.3 kişi olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayı asıl yapanlar kaçtılar, sonradan gelenler de birbirlerini vurdular." dedi.