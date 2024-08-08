'Yol verme' tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı

'Ben esnafı sakın bize dokunmayın'

Kavganın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Mahsun Yılmaz, "Kamyonet arkadaydı önde de bir otomobil vardı. Biri frene bastı diğeri de kornaya bastı. Öndeki 'Patladın mı' dedi, diğeri de 'Önün boş git' sözleriyle karşılık verdi. Daha sonra otomobildeki adam yumruk attı. Arkadaki 2 kişi geldi kamyonetteki adama saldırdı, biz esnaf olarak gittik onları ayırdık. Bir baktık yukarıda levyelerle, demirlerle bir grup insan üzerimize geliyor. Ben hemen elimi kaldırdım, pes ettim, 'Burada esnafım, sakın bize dokunmayın' dedim. Kenara çekildim. Ondan sonra birbirlerine vurdular.3 kişi olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayı asıl yapanlar kaçtılar, sonradan gelenler de birbirlerini vurdular." dedi.