Yoluna kesen husumetlisi keresteyle döverek öldürdü

Kavga anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kovalama ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogrul’un darbedilme anları yer aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kavgada kullanılan 2 kereste parçası bulundu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.