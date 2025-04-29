Zamanı durduran çınar: 15 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü

Gövdesinde doğal bir oyuk var





Yıllar içinde genişleyen gövdesi, doğal yollarla büyük bir oyuk oluşturmuş. Bu oyuk o kadar geniş ki, içerisine aynı anda 3-4 kişi rahatlıkla girebiliyor. Ziyaretçiler bu boşlukta hem fotoğraf çektiriyor hem de adeta doğayla iç içe bir an yaşıyor. İç kısmı bir mağarayı andıran ağaç, özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.



