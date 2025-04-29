Zamanı durduran çınar: 15 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde bulunan ve 330 yıllık geçmişiyle "Anıt Ağaç" ilan edilen doğu çınarı, hem ihtişamlı görüntüsü hem de tarihiyle ziyaretçileri büyülüyor. Gövdesindeki büyük oyukla adeta doğal bir mağarayı andıran ulu çınar, doğa ve tarih tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde yol kenarında yer alan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Anıt Ağaç" olarak tescillenen 330 yıllık doğu çınarı, görkemli duruşuyla hem yerli halkı hem de ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Üç asırlık geçmişiyle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık eden bu ulu ağaç, 15 padişah ve 12 cumhurbaşkanının döneminden sapasağlam çıkmayı başarmış. Doğanın içinde bir tarih abidesi gibi duran çınar, zamana karşı dimdik ayakta durarak geçmişten günümüze uzanan bir köprü kuruyor.
Gövdesinde doğal bir oyuk var
Yıllar içinde genişleyen gövdesi, doğal yollarla büyük bir oyuk oluşturmuş. Bu oyuk o kadar geniş ki, içerisine aynı anda 3-4 kişi rahatlıkla girebiliyor. Ziyaretçiler bu boşlukta hem fotoğraf çektiriyor hem de adeta doğayla iç içe bir an yaşıyor. İç kısmı bir mağarayı andıran ağaç, özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Ziyaretçilerden doğayı koruma çağrısı
Ağacı görmeye gelen ziyaretçiler, bu doğa harikasının korunması gerektiğini dile getiriyor:
"Çok güzel bir ağaç, 330 yaşındaymış. Çok ilgi çekici. Daha önce böyle bir ağaç görmedim. İçi adeta mağara gibi, 3-4 kişi rahatlıkla içine sığabiliyor. 330 yıllık olması daha da ilgi çekici kılıyor. Tabiatlarımızı böyle korumaları lazım, kesmemeleri lazım."
Uçmakdere’nin doğal mirası
Anıt ağaç, sadece yaşlı bir çınar değil; aynı zamanda Uçmakdere Mahallesi’nin doğal ve kültürel kimliğini yansıtan önemli bir simge. Bölgeye gelen doğa tutkunlarının uğrak noktası olan ağaç, mahallenin sembollerinden biri hâline gelmiş durumda.
Yetkililer, bu tarihi ağacın bakımının düzenli olarak yapıldığını ve gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılması için koruma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.