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‘5 dakika daha’ demek bakın neleri tetikliyor: ‘Ertele’ tuşunun bedeli ağır olabilir

‘5 dakika daha’ demek bakın neleri tetikliyor: ‘Ertele’ tuşunun bedeli ağır olabilir

11:5322/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sabah alarmını birden fazla kez erteleyenlerden misiniz? Peki ya bunun yalnızca güne yorgun başlamanıza değil, uzun vadede sağlığınıza da zarar verebileceğini biliyor musunuz? ABD merkezli Brigham and Women's Hastanesi’nde yürütülen ve dünya genelinde 21 binden fazla kişinin verisine dayanan bir araştırmaya göre; uyku seanslarının %56’sı alarm erteleyerek sona eriyor. Kullanıcılar, sabahları ortalama 11 dakikayı alarm erteleme ile geçiriyor. Peki alarm ertelemek nelere sebep oluyor? İşte cevabı...

Güne yorgun başlamak artık sıradanlaştıysa, suçlu sabahları ertelediğiniz alarm olabilir. 

Basit gibi görünen bu sabah alışkanlığı, zihinsel performansınızı, ruh halinizi ve hatta kalp sağlığınızı bile etkiliyor.



Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sinem İliaz, sabahları alarmı erteleme alışkanlığının uyku düzeni üzerinde sanılandan çok daha büyük bir etkisi olduğunu söyledi.


İliaz’a göre, alarmı tekrar tekrar ertelemek; uykunun doğal döngüsünü kesintiye uğratıyor ve özellikle REM evresi dediğimiz zihinsel ve fiziksel toparlanma açısından en önemli uyku fazını bölüyor.

Bu durum; Gün içinde dikkat eksikliği, hafıza zayıflığı, ruh halinde dalgalanmalar ve motivasyon kaybı gibi sorunlara neden olabiliyor.



Global veriler ne diyor?


ABD merkezli Brigham and Women's Hastanesi’nde yürütülen ve dünya genelinde 21 binden fazla kişinin verisine dayanan bir araştırmaya göre;

Uyku seanslarının %56’sı alarm erteleyerek sona eriyor.

Kullanıcılar, sabahları ortalama 11 dakikayı alarm erteleme ile geçiriyor.

Bu kısa süreli “ekstra uyku”, sanılanın aksine vücudu dinlendirmek yerine uyku evreleri arasında dengesizlik yaratıyor. Sonuç: daha fazla yorgunluk ve zihinsel bulanıklık.




Alarm ertelemek bakın nelere sebep oluyor


Alarm ertelemek, vücudun yeniden uykuya dalmasını teşvik ederken aslında derin ve onarıcı uykunun tam ortasında tekrar uyanmanıza yol açıyor. Bu durum;

Düşük zihinsel performans sağlamanıza neden olup

Öğrenme becerilerini zayıflatıyor,

Karar verme süreçlerini yavaşlatıyor,

Stres düzeyini artırıyor.





Prof. Dr. İliaz, bu döngünün sürekli hale gelmesinin depresyon, anksiyete, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabileceğini vurguluyor.


Hafta içi daha riskli


Araştırmalara göre, alarm erteleme davranışı özellikle hafta içi günlerinde artıyor. Erken kalkma zorunluluğu ve kaliteli uyku eksikliği, bireyleri “5 dakika daha” tuzağına düşürüyor. Bu durum da sabahları dinç uyanmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

#alarm
#ertele tuşu
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