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Açık sarıdan koyu sarıya: Yumurtanın renk tonunun neden değiştiği belli oldu

Açık sarıdan koyu sarıya: Yumurtanın renk tonunun neden değiştiği belli oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:1114/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtayı her kırdığınızda sarısının tonunun farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Yumurtanın sarısının farklı tonlarda olması, aslında sadece görsel bir fark değil. Sarının sarıdan kırmızıya kadar uzanan tonları meğer bunun göstergesiymiş. Uzmanlar, her tonun anlamını tek tek açıkladı.

Yumurta, sağlıklı kahvaltıların yanı sıra, mutfakların vazgeçilmezi haline gelmiş bir besin. Ancak yumurta sarısının rengi her zaman bir tartışma konusu olmuştur.

Renk farklılıkları bakın neler hakkında bilgi veriyormuş.

Yumurta sarısındaki renk, tavuğun diyetine bağlı olarak değişiyor.

Uzman doktorlara göre; Sarının sarıdan kırmızıya kadar uzanan tonları, tavukların yediği yemlerin içerdiği besin maddelerine göre şekilleniyor. 

Tavuklar, yedikleri bitkilerdeki karotenoid ve ksantofil gibi pigmentleri yumurtalarına geçirir. Bu pigmentlerin miktarı ve türü, yumurtanın sarısının rengini belirler.

İşte renk tonlarının anlamları...

Soluk Sarı: Bu renk, tavuğun çoğunlukla tahıl ve beyaz mısır gibi pigment açısından zayıf besinlerle beslendiği anlamına gelir.


Parlak Sarı: Daha parlak ve turuncu tonlar, tavuğun mısır, yonca ve çeşitli bitkiler gibi pigment açısından zengin besinlerle beslendiğini gösterir.

Koyu Turuncu: En koyu renk tonları, tavuğun doğal ortamda serbestçe dolaşarak ot, böcek ve çeşitli bitkilerle beslendiği anlamına gelir.

#Yumurta
#beslenme
#gıda

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