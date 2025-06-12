Adana'da fıkra gibi olay: Otomobil kullanırken kask takmadığı için ceza yiyen adam artık kaskla araba kullanıyor

Emin Mığı, hatalı cezayı ödediğini ve ardından itirazda bulunduğunu belirtti:





"Bir karışıklık olduğu belliydi ama cezayı ödedim. Sonra itiraz ettim. İlgili kişiler bana ulaştı, aslında plakasıyla oynanmış bir motosikletin cezasının benim aracıma yazıldığını söylediler. Yani ceza yanlışlıkla bana kesilmiş. Aracın otomobil olduğu açıkça yazıyor ama yine de kask cezası geliyor. Burası Adana, hava çok sıcak ama bundan sonra arabayla da kask takacağım. Kasksız çıkmam artık!"



