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Hayat

Ameliyatsız 160 kilo verdi: Zayıflayan adamın sırrı bakın neymiş

15:22 - 27/06/2024 Perşembe
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<p>Prochaska her zaman kilolu bir çocuk olduğunu ve yetişkin oldukça kilolarının da giderek arttığını söyledi.</p>
Prochaska her zaman kilolu bir çocuk olduğunu ve yetişkin oldukça kilolarının da giderek arttığını söyledi.

Sadece kendi çabalarıyla kısa denilebilecek bir sürede 160 kilodan fazla veren 39 yaşındaki Cole Prochaska, 265 kilodan 100 kiloya kadar düştü. Şu anki vücut ağırlığından daha fazlasını kaybeden adam bunu nasıl bıçak altına yatmadan yaptığını anlattı…

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Aşırı yeme ve hareketsiz yaşam tarzı obeziteye yol açtı. Bir günde düzenli olarak bir paket cips yediğini ve 12 kutu kola içtiğini söyledi. Fast food restoranlarında beş cheeseburger veya bir en büyük boy pizza sipariş ediyordu.

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Bunların ise günde yaklaşık 5.000 kaloriye denk geldiğini tahmin ediyor.

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Prochaska ayrıca kiloluyken egzersiz yapamayacak kadar nefessiz kaldığını söylüyor ve bu durumda, "'Kendimi oldukça kötü hissettim' dedi.

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"Her zaman mutluymuşum gibi görünürdüm çünkü birçok kilolu insan bunu yapar. Ama oldukça yalnız bir insandım."

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"Hiçbir yere gitmek istemiyordum çünkü gittiğim yerde sandalyelere sığmayacağımdan endişe ediyordum. Ne giyeceğim ve çok yürümem gereken durumlar da beni endişelendiriyordu."

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Zayıflama yolculuğu böyle başladı

Prochaska yürüyerek küçük bir başlangıç yaptı. Sadece birkaç sokak yürüyerek başladı ve sonra her gün daha da ilerledi.

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Ayrıca tüm abur cuburları ve şekerli içecekleri ortadan kaldırdı, kalorisini takip etti ve yüksek proteinli bir beslenme stilini benimsedi.

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Sonunda bir spor salonuna kaydoldu ve haltere başladı.

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Prochaska artık günde üç kez ağırlık kaldırmanın yanı sıra 'ne olursa olsun her gün' 10 bin adım yürüyor.

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Diyeti yağsız sığır eti, hindi, tavuk ve fasulyenin yanı sıra ekmek ve diğer karbonhidratlardan ölçülü olarak tüketmesinden oluşuyor.

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Kilo vermesine rağmen hala çok düşkün olduğu için tatlılardan uzak duruyor.

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"Sadece bunun bir yaşam şekli değişikliği olacağına karar verdim" dedi.

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"Kendimi çok iyi hissediyorum."

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Artık günde yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 kalori alıyor.

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Ancak bu kadar aşırı kilo vermesi Prochaska'da ciddi bir deri sarkmasına neden olmuş. Her ne kadar düzenli spor yapsa da sarkan derileri için toplamda 5 ayrı ameliyatla fazla derilerden kurtulması gerekiyor.

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Kendisi, "Asla geç değil. Her zaman istediğiniz vücuda kavuşabilirsiniz" diyor.

#Zayıflama
#Kilo
#Yeme Bozukluğu
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