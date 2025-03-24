Bayram gelmeden tezgahlar şenlendi: Şeker fiyatı 190 liradan 500 liraya kadar çıkıyor

Şeker, çikolata ve lokum fiyatlarının geçen yıla göre arttığını belirten Çam, "Maalesef çikolatanın ham maddesi ülkemize yurt dışından geldiği için çikolata fiyatlarında ciddi bir artış var. Bayram şekeri fiyatlarında da işçiliklerin artması ile bir artış var. Haliyle bu durumdan biz de mağduruz. Bayram şekerinin fiyatları 190 liradan başlıyor. Çikolataların fiyatları da 200 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çikolata var. İçine koyduğumuz Antep fıstığı maalesef fiyatları değiştiriyor. Kuruyemiş çeşitlerine de talep var. Normal aylarda sattığımızın çok üzerinde kuruyemiş satıyoruz. İnsanlar gelen misafirlerine kuruyemiş de ikram etmek istiyor. Bizim bu bölgede kuruyemiş kültürü de var. Ayrıca lokum çeşitlerine de talep var" diye konuştu.



