Bozulma Riski Artıyor





Sıcak etin doğrudan poşetle taşınması sadece kimyasal bulaşma değil, bozulma riski de yaratıyor. Uzmanlar bu hatanın eti yeşertip kokuttuğunu ve tüketilemez hale getirdiğini belirtiyor. Bu nedenle etin soğuması beklenmeden yapılan her işlem, hem sağlık açısından risk taşıyor hem de gıdanın israfına neden oluyor.