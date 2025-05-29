Kurban Bayramı yaklaşırken sofralarda etin baş köşeye oturacağı günler için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Etin kesilir kesilmez tüketilmesinin sindirim sistemini zorlayabileceğini belirten uzmanlar, sağlıklı bir bayram için dikkat edilmesi gereken kuralları sıraladı. Özellikle yeni kesilmiş kurban etinin hemen pişirilmesi hem sağlık hem de lezzet açısından ciddi riskler taşıyor. Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesi, uzmanların açıklamaları etin nasıl saklanması ve pişirilmesi gerektiğini merak edenler için yol haritası niteliğinde.
Etin Taze Tüketimi Sağlıksız
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, kurban etinin kesim sonrası mutlaka dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Tayar, “Etin hemen tüketilmesi sindirimi zorlaştırır ve lezzetini azaltır. Diğer tüm gıdalar taze tüketilmeli ama et taze tüketilmemelidir. Etin bir gün bayatlaması gerekir ki ölüm sertliği çözülüp sindirilebilir hale gelsin” ifadelerini kullandı.
Poşetlerdeki Gizli Tehlike
Uzmanlara göre, sıcak etlerin doğrudan plastik poşetlere konulması ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Plastikte bulunan Bisfenol A (BPA), PCB, PBB ve PBDE gibi zararlı kimyasallar, yüksek ısıda ete geçerek hormonal dengesizlik, kısırlık ve bazı kanser türlerine sebep olabiliyor.
Prof. Dr. Tayar da kesim sonrası etin hemen poşete konulmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, “Hayvan daha seğirirken poşete koyup taşıyoruz. Bu sırada ısı içeride hapsoluyor, bakteri üretimi hızla artıyor. Et mutlaka serin, güneş almayan ve hava akımı olmayan bir ortamda dinlendirilmelidir” uyarısında bulundu.
Bozulma Riski Artıyor
Sıcak etin doğrudan poşetle taşınması sadece kimyasal bulaşma değil, bozulma riski de yaratıyor. Uzmanlar bu hatanın eti yeşertip kokuttuğunu ve tüketilemez hale getirdiğini belirtiyor. Bu nedenle etin soğuması beklenmeden yapılan her işlem, hem sağlık açısından risk taşıyor hem de gıdanın israfına neden oluyor.
Yıkamayın, Dondurmaya Dikkat Edin
Bir diğer yaygın hatanın da etin yıkanması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tayar, “Eti yıkamak, üzerindeki mikroorganizmaların tüm yüzeye yayılmasına neden olur ve mikrobiyal çoğalmayı hızlandırır” dedi.
Saklama ve dondurma konusunda da uyarılarda bulunan uzmanlar, eti küçük porsiyonlar hâlinde dondurmanın hem hijyen hem enerji tasarrufu açısından önemli olduğunu belirtiyor.
Etin kemiklerinden ayrılarak -18 derecede saklanması önerilirken, çözdürülen etin tekrar dondurulmaması gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Uzmanlar, bu hatanın "buzdolabına el bombası koymak" kadar tehlikeli olabileceğini ifade ediyor.