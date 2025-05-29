Beyin kanaması geçirince doktor tavsiye etti: Mali müşavir meslek değiştirdi, 5 bin çocukla çalıştı

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin çocuğa cam sanatını öğreten Yasemin Dikmen özel gereksinimli çocuklara da dersler verdiğini ve çocukların kendisine gençlik ile enerji aşıladığını söyledi.





Oğluna 8 yaşından itibaren cam sanatını öğretmeye başladığını belirten Dikmen, "Oğlum şu an 16 yaşında, Türkiye'nin en genç cam sanatçısı. Ona bu güzel sanatı öğretirken neden diğer çocuklara da öğretmeyeyim diye düşündüm. Şimdi tüm çocuklara camın güzelliğini yaşamalarını, görmelerini sağlamaya çalışıyorum." dedi.