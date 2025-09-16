Yeni Şafak
Bu futbol sahası Adana'ya sıfır manzara: İşletmeci Yoldaş iş hanının terasını futbol oynamak isteyenler için hazırladı

11:5716/09/2025, Salı
DHA
Adana'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin arasındaki 5 katlı iş hanının çatısında bulunan halı saha, serin hava ve manzara eşliğinde futbol oynamak isteyenlerin değişmez adresi oldu. Halı saha işletmecisi Mehmet Yoldaş, "Sahadan Büyük Saat Kulesi, Merkez Camisi'nin eşsiz manzarası görülüyor. Gelen misafirlerimiz, fotoğraf çektirdikten sonra buradan ayrılıyor" dedi.

Kentteki bir iş insanı, Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki 5 katlı iş hanının kendisine ait çatısında düğün salonu kurdu. Düğün salonunun yanında yer alan boş kısmı da değerlendirmek isteyen iş insanı, gerekli mühendislik çalışmalarının ardından halı saha yapmaya karar verdi. Çevresi çelik tellerle çevrilip, üzeri de file ağıyla kapatılan saha, 26 yıl önce futbolseverlerin hizmetine açıldı

Kentin tarihi ve kültürel güzelliklerinin içinde spor yapma imkanı sunan halı saha, aynı zamanda yüksek hava sıcaklığının yaşandığı günlerde futbol tutkunlarının adresi oldu. Yıllardır futbolseverlerin uğrak noktası olan halı saha, serin ve havadar olmasının yanı sıra manzara seyri imkanı da sunuyor.





Halı saha işletmecisi Mehmet Yoldaş, özellikle yaz aylarında daha çok tercih edildiklerini belirterek, "Başta buraya bir pist kurup, gelin ve damadı helikopter ile indirmeyi düşündük. Fakat havalimanına yakın olmasından dolayı bu mümkün olmadı. Sonrasında halı saha yapmaya karar verdik. Sahadan Büyük Saat Kulesi, Merkez Camisi'nin eşsiz manzarası görülüyor. Gelen misafirlerimiz, fotoğraf çektirdikten sonra buradan ayrılıyor. Ayrıca püfür püfür esiyor burası. Dolayısıyla futbol oynayanlar, sıcaktan daha az etkileniyor" diye konuştu.



Arkadaşlarıyla futbol oynamak için halı sahaya gelen Burak Kaan Kılınç, "Türkiye’de görülmemiş bir halı saha burası. Çok da güzel bir manzarası var. Bildiğiniz gibi Adana'da hava sıcak. Yaz aylarında burası serin oluyor. Bu nedenle 2 yıldır burada maç yapıyoruz" dedi.



Çatıdaki halı sahaya ilk kez gelen Muhammet Asaf Karahan ise "Daha önce bir binanın üzerinde halı saha hiç görmemiştim. Arkadaşlarım çağırdı, geldim. Çok şaşırdım. Burada hava serin, güzel bir maç olacak. Manzarası da çok güzel" diye konuştu.



#adana
#büyük saat kulesi
#spor
