Bu futbol sahası Adana'ya sıfır manzara: İşletmeci Yoldaş iş hanının terasını futbol oynamak isteyenler için hazırladı

Halı saha işletmecisi Mehmet Yoldaş, özellikle yaz aylarında daha çok tercih edildiklerini belirterek, "Başta buraya bir pist kurup, gelin ve damadı helikopter ile indirmeyi düşündük. Fakat havalimanına yakın olmasından dolayı bu mümkün olmadı. Sonrasında halı saha yapmaya karar verdik. Sahadan Büyük Saat Kulesi, Merkez Camisi'nin eşsiz manzarası görülüyor. Gelen misafirlerimiz, fotoğraf çektirdikten sonra buradan ayrılıyor. Ayrıca püfür püfür esiyor burası. Dolayısıyla futbol oynayanlar, sıcaktan daha az etkileniyor" diye konuştu.







