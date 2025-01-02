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Bu şikayetler B12 eksikliğinin habercisi: Vücutta kalıcı hasara yol açıyor

Bu şikayetler B12 eksikliğinin habercisi: Vücutta kalıcı hasara yol açıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:042/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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B12 vitamini eksikliği, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyebilecek birçok hastalığı tetikliyor. El ve ayaklarda uyuşma, halsizlik ve duygu durum bozukluğunuz varsa dikkat. Uzmanlar, B12 eksikliğinin uzun vadede kalıcı sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte, B12 eksikliğinin neden olduğu 6 hastalık.


1. Sinir sistemi

Sinir hasarı:

B12 vitamini, sinirlerin miyelin kılıfının korunmasında önemlidir. Eksiklik durumunda sinirlerde hasar oluşabilir.


El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma (periferik nöropati).









Hafıza ve bilişsel sorunlar:

Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, hatta uzun süreli eksiklik durumunda demans riski.






Depresyon ve anksiyete:

Duygudurum bozukluklarına katkıda bulunabilir.


2. Kansızlık (Anemi)

Megaloblastik anemi:

B12 eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin anormal büyümesine neden olur. Bu durum yorgunluk, halsizlik, soluk ten gibi belirtilerle ortaya çıkar.






3. Sindirim sistemi sorunları

İştahsızlık ve kilo kaybı.


Dil ağrısı ve kızarıklığı (glossit).


Kabızlık veya ishal gibi bağırsak düzeni problemleri.

4. Kalp ve damar sağlığı

Homosistein seviyelerinin artışı:

B12 eksikliği homosistein adı verilen bir amino asidin artmasına neden olabilir. Bu, kalp hastalığı ve damar sertliği riskini artırır.

5. Kas güçsüzlüğü

Kas zayıflığı, koordinasyon bozuklukları ve denge kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

6. Doğurganlık ve hamilelikte sorunlar

Hamilelik sırasında B12 eksikliği, bebeğin sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Kimler risk altında?

  • Vejetaryenler veya veganlar (B12 hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur).


  • Yaşlılar (emilim sorunları).


  • Atrofik gastrit, Crohn hastalığı veya çölyak hastalığı gibi mide ve bağırsak sorunları olan kişiler.


  • Uzun süreli antiasit veya metformin gibi ilaç kullanımı.


  • B12 eksikliğinden şüpheleniyorsanız, bir doktora danışarak kan testi yaptırmanız ve gerekirse takviye almanız önemlidir.
#B12
#sağlık
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#sindirim

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