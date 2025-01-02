B12 vitamini eksikliği, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyebilecek birçok hastalığı tetikliyor. El ve ayaklarda uyuşma, halsizlik ve duygu durum bozukluğunuz varsa dikkat. Uzmanlar, B12 eksikliğinin uzun vadede kalıcı sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte, B12 eksikliğinin neden olduğu 6 hastalık.

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1. Sinir sistemi Sinir hasarı: B12 vitamini, sinirlerin miyelin kılıfının korunmasında önemlidir. Eksiklik durumunda sinirlerde hasar oluşabilir.

El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma (periferik nöropati).

















2 /9 Hafıza ve bilişsel sorunlar: Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, hatta uzun süreli eksiklik durumunda demans riski.











3 /9 Depresyon ve anksiyete: Duygudurum bozukluklarına katkıda bulunabilir.



4 /9 2. Kansızlık (Anemi) Megaloblastik anemi: B12 eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin anormal büyümesine neden olur. Bu durum yorgunluk, halsizlik, soluk ten gibi belirtilerle ortaya çıkar.











5 /9 3. Sindirim sistemi sorunları İştahsızlık ve kilo kaybı.

Dil ağrısı ve kızarıklığı (glossit).

Kabızlık veya ishal gibi bağırsak düzeni problemleri.

6 /9 4. Kalp ve damar sağlığı Homosistein seviyelerinin artışı: B12 eksikliği homosistein adı verilen bir amino asidin artmasına neden olabilir. Bu, kalp hastalığı ve damar sertliği riskini artırır.

7 /9 5. Kas güçsüzlüğü Kas zayıflığı, koordinasyon bozuklukları ve denge kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

8 /9 6. Doğurganlık ve hamilelikte sorunlar Hamilelik sırasında B12 eksikliği, bebeğin sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebilir.