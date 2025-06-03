Çarşıda pazarda pazarlık başladı: Bayrama sayılı günler kala alışveriş yoğunluğu yaşanıyor

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da çarşı ve pazarda yoğunluk yaşandığını belirten Ferdi Akcan isimli vatandaş, "Şeker fiyatları geçtiğimiz bayramla aynı. Fiyatlar 100 liradan başlıyor. Bu bayramda 5 kilo şekerleme almayı düşünüyorum. Geçtiğimiz bayramda daha fazla şeker almıştık. Bu Kurban Bayramı olduğu için daha az ev ziyareti olur diye düşünüyorum" dedi. Esnaf Sedat Ağırbaş ise piyasaya göre uygun fiyatlarla şeker sattıklarını dile getirerek, "Fiyatlarımız 100 ila 125 lira arasında değişiyor. Piyasanın çok altında şeker satıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz genellikle 10 ila 20 kilogram arasında şeker alıyor. Köylerde bayram ziyaretleri eskisi gibi devam ederken, şehirlerde bu ziyaretler daha az yapılmakta. Bayram yoğunluğu ise bugünden itibaren başladı" diye konuştu.







