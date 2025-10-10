Yeni Şafak
Cilo Dağı üzerindeki bulut kümesiyle mest etti

09:0410/10/2025, Cuma
IHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 4 bin 130 rakımlı Cilo Dağı’nın üzerine inen bulutlar, görsel şölen sundu.

İlçenin en yüksek dağı olan ve heybetiyle mest eden Cilo Dağı, bünyesinde dört mevsimi bir arada barındırıyor. 

Göller, vadiler, buzullar ve dağ keçileri gibi tüm güzellikleri barındıran Cilo Dağları, özellikle sabah saatlerinde üzerine çöken bulutlarla eşsiz bir güzelliğe bürünüyor.

4 bin 130 metre rakımlı Cilo Dağı’nın üzerine çöken bulutlar ve hemen önünde konumlanan evler, muhteşem bir manzara oluşturdu.

Bu durumun, sonbahar mevsimiyle birlikte başlayan soğuk havaların habercisi olduğu da biliniyor.

#Cilo Dağı
#Hakkari
#Bulut
