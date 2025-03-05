Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan tatlı ustası İlhan Kilimci, son dönemde popülerleşen Dubai çikolatasının arkasındaki gizli lezzeti ortaya koydu. Kilimci, çikolatanın içindeki özel harcın, fıstık ve kadayıfın yoğrulup harmanlanarak oluşturulan Kilis'e özgü bir tat olduğunu iddia etti.
Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu belirtti.
Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının, Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu ve bu özel tatlının, fıstık ve kadayıfın ustalıkla harmanlanarak oluşturulan iç dolgusu sayesinde benzersiz bir tat sunduğunu söyledi.
Kilimci, çikolatanın içindeki özel harcın, fıstık ve kadayıfın yoğrulup harmanlanarak oluşturulan cennet çamuru olduğunu vurguladı.
"Tüm sırrı cennet çamurunda"
Dubai çikolatası olarak bilinen tatlının iç dolgusunda Kilis mutfağının eşsiz tatlarından biri olan cennet çamurunun kullanıldığını ifade eden Kilimci, "Çikolatayı açtığınızda içindeki dolgunun tamamen cennet çamuru olduğunu görebilirsiniz. Bize özgü bu lezzet, fıstık ve kadayıfın ustalıkla yoğrulup harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Aksi takdirde çikolata, bildiğimiz standart bir çikolatadan farksız olurdu" dedi.
Kilimci, 35 yıllık tatlı ustalığı deneyimiyle yıllardır Kilis'te bu tatlıyı hazırladıklarını ve Kilis mutfağının önemli bir parçası olan cennet çamurunu tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.
"Biz zaten cennet çamurunu uzun yıllardır yapıyoruz" diyen Kilimci, Üzerine çikolata döküp kaymakla servis ettiğimizde ortaya çıkan tat, benzersiz bir deneyim sunuyor. Fakat son dönemde bu tatlının Dubai çikolatası olarak anılmasını doğru bulmuyoruz. Asıl olan Kilis'in cennet çamurudur" şeklinde konuştu.
Cennet Çamuru nasıl yapılır, maşzemeleri neler?
60 gram tereyağ
2 yemek kaşığı sıvı yağ
125 gram tel kadayıf
100 gram antep fıstığı
1 su bardağı şeker
1 su bardağı su
3-4 damla limon suyu
Cennet Çamuru tarifi nasıl?
Şerbet için şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın.
Kaynadıktan sonra altını kısıp limon suyunu ekleyin 7-8 dk sonra kapatın.
Tereyağ ve sıvı yağı tencereye alın.
Eriyince minik minik doğranmış kadayıfları ekleyin ve sürekli karıştırarak renk alana kadar kavurun.
Sonra fıstıkları ekleyip iyice birbirine yedirip altını kapatın.
Soğumuş şerbeti azar azar ekleyin çamur kıvamına gelince birkaç dakika dinlendirip servis edebilirsiniz. Kaymak veya dondurmayla çok iyi gidiyor.