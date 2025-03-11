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Dünyadaki 17 kaleden biri olarak biliniyor: Özelliğiyle dikkat çekiyor işte mest eden o görüntüler

Dünyadaki 17 kaleden biri olarak biliniyor: Özelliğiyle dikkat çekiyor işte mest eden o görüntüler

11:0911/03/2025, Salı
AA
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Dünyadaki şato planlı 17 kaleden biri olan Hoşap Kalesi kar yağışıyla birlikte muhteşem bir güzelliğe büründü. Van'ın Gürpınar ilçesinin Hoşap köyünde bulunan ve temelleri Urartu dönemine dayanan Hoşap Kalesi günümüze kadar büyük ölçüde sağlam kalmış ve bölgenin önemli simgelerinden biri haline geldi. Günümüzdeki hali Osmanlı döneminde Mahmudi Beyleri tarafından inşa edilen kale kar yağışı sonrasında güzel görüntü oluşturdu.

Van'ın Gürpınar ilçesinin Hoşap köyünde bulunan ve temelleri Urartu dönemine dayanan Hoşap Kalesi günümüze kadar büyük ölçüde sağlam kalmış ve bölgenin önemli simgelerinden biri haline geldi.

Günümüzdeki hali Osmanlı döneminde Mahmudi Beyleri tarafından inşa edilen kale kar yağışı sonrasında güzel görüntü oluşturdu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap’ta (Güzel su) yer alan kale, Van'a 60 kilometre, Gürpınar ilçe merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.


Hoşap suyunun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşuyor.


Geçmişi itibariyle Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaştı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan kale ihtişamıyla dikkat çekti.

İşte Dünyadaki şato planlı 17 kaleden biri olan Hoşap Kalesi...

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